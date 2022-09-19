Москвичам спрогнозировали конец сентября без бабьего лета

Москвичей ожидает конец сентября с пасмурной погодой и без бабьего лета. Такой прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели бабьего лета не видно. Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября. Уместной будет фраза, которую приписывают основателю метеорологии Аристотелю: "Именно в тот самый момент, когда умирает последняя надежда, рождается самая последняя"», — сказал синоптик.

По словам метеоролога, в понедельник, вторник и среду в городе будет дождливая, но теплая погода — 12-15 градусов. Из-за плотной облачности почва не будет сильно прогреваться днем и остывать ночью, поэтому температура в разное время суток будет примерно одинаковая, пояснил он.

Ранее синоптик Александр Шувалов также спрогнозировал жителям столицы сильные дожди.