Город
10:15, 19 сентября 2022
1 мин.

Москвичам спрогнозировали конец сентября без бабьего лета

Москвичам спрогнозировали конец сентября без бабьего лета
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичей ожидает конец сентября с пасмурной погодой и без бабьего лета. Такой прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели бабьего лета не видно. Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября. Уместной будет фраза, которую приписывают основателю метеорологии Аристотелю: "Именно в тот самый момент, когда умирает последняя надежда, рождается самая последняя"», — сказал синоптик.

По словам метеоролога, в понедельник, вторник и среду в городе будет дождливая, но теплая погода — 12-15 градусов. Из-за плотной облачности почва не будет сильно прогреваться днем и остывать ночью, поэтому температура в разное время суток будет примерно одинаковая, пояснил он.

Ранее синоптик Александр Шувалов также спрогнозировал жителям столицы сильные дожди.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.