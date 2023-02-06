Москвичам пообещали «много света»

Много света и солнечную погоду на этой неделе пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом температура воздуха будет колебаться, уточнил он в беседе с ТАСС.

«На протяжении всей недели погоду в Москве будет определять антициклон, а это значит, что будет много света, достаточно солнца, преимущественно без осадков, ветер будет слабенький, то есть радостная и хорошая погода нас ожидает. Если говорить о температуре, то она будет меняться в течение недели», — рассказал метеоролог.

По словам специалиста, в первой половине недели погода будет соответствовать климатической норме — ожидается до минус 10-15 градусов ночью и до минус 3-5 — днем. Начиная со среды, в столицу начнут поступать воздушные массы с запада и юго-запада, что приведет к повышению температуры до минус 2-4 градусов, затем столбики термометра начнут приближаться к нулю.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до вторника, 7 февраля.