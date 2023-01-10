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22:33, 10 января 2023
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Синоптики дали москвичам прогноз погоды на Крещение

Синоптики дали москвичам прогноз погоды на Крещение
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Прогноз погоды на праздник Крещения Господня, или Богоявления, 19 января, дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В своем Telegram-канале синоптик сообщил, что вероятность морозов в этот день невелика.

«Поскольку 19 января находится на самой границе достоверного прогноза, то вероятность того, что Крещение мы будем встречать при температуре близкой к нулю, оценивается в 70-80 процентов. Не выше», — рассказал специалист.

По словам метеоролога, в воскресенье, 15 января, в столице ожидается оттепель, с сохранением облачной и слякотной погоды в следующие дни.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье в городе ожидается до плюс 1 градуса тепла и снег с дождем. В понедельник осадки продолжатся, в городе потеплеет до 4 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в старый Новый год.

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