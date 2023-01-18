Москвичей предупредили о рекордно теплой погоде на Крещение

О рекордно теплой погоде в христианский праздник Крещения Господня москвичей предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она сообщила «Ленте.ру», что в четверг, 19 января, в столице ожидается 3-4 градуса тепла.

«19 января, в Крещение, температура будет самой высокой за последние 15 лет. У нас максимум этого числа наблюдался в 2007 году. Мы уже сегодня вышли на оттепель в Москве, погода стала очень теплой, на 6-7 градусов выше климатической нормы», — сообщила синоптик.

19 и 20 января осадки будут преимущественно в виде дождя. После 21 января температура понизится до привычных значений, однако сильного похолодания в этом году больше не ожидается, отметила Позднякова. «До конца января серьезных морозов не предвидится, а в феврале столь низкая температура случается крайне редко», — рассказала специалист.

Ранее в МЧС предупредили об опасности крещенских купаний в этом году. Специалисты сообщили, что лед на водоемах недостаточно окреп.