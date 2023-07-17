Климатолог спрогнозировал москвичам погоду на оставшуюся часть лета

О нежаркой второй половине лета в Москве заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

«Это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году», — заверил эксперт.

Он пояснил, что прогнозируемое отсутствие жары связано с достаточным количеством дождей, которые прошли в Центральной России в начале лета.

Ранее метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о новой волне похолодания.