17:54, 17 июля 2023
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Климатолог спрогнозировал москвичам погоду на оставшуюся часть лета
Климатолог Карнаухов заявил о нежаркой второй половине лета.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
О нежаркой второй половине лета в Москве заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.
«Это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году», — заверил эксперт.
Он пояснил, что прогнозируемое отсутствие жары связано с достаточным количеством дождей, которые прошли в Центральной России в начале лета.
Ранее метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о новой волне похолодания.