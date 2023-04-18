Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

О погоде на майских праздниках в Москве рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в последний весенний месяц в столице ожидается умеренное тепло.

«В целом май будет благополучный, но начало месяца очень умеренное. Близкое к норме — не холодное, но и не жаркое», — сообщил синоптик. Дневная температура составит 14-16 градусов тепла, ночная — 10-13 градусов.

После 15 мая в город может прийти 20-градусное тепло, отметил Тишковец. «Запахнет летом, температурный режим даже будет превышать положенные многолетние значения», — предупредил он.

Ранее москвичам пообещали майскую погоду в апреле. О потеплении и солнце сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.