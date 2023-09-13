19:57, 13 сентября 2023
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Москвичам пообещали «повышение климатической нормы» на выходных
Синоптик Позднякова: в выходные москвичей ожидает сухая и солнечная погода.
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Сухую и солнечную погоду москвичам на выходных пообещала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с РИА Новости она уточнила, что температура воздуха будет выше климатической нормы на два-три градуса.
Синоптик рассказала, что в субботу в столице столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов, при этом ожидается небольшое похолодание за счет северного ветра. Ночью температура опустится до 10-12 градусов.
В воскресенье в городе прогнозируется до 16-21 градуса, также солнечно и без осадков, добавила специалист метеобюро.
Ранее метеоролог Вильфанд предупредил жителей Москвы о похолодании.