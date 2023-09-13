Москвичам пообещали «повышение климатической нормы» на выходных

Сухую и солнечную погоду москвичам на выходных пообещала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с РИА Новости она уточнила, что температура воздуха будет выше климатической нормы на два-три градуса.

Синоптик рассказала, что в субботу в столице столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов, при этом ожидается небольшое похолодание за счет северного ветра. Ночью температура опустится до 10-12 градусов.

В воскресенье в городе прогнозируется до 16-21 градуса, также солнечно и без осадков, добавила специалист метеобюро.

Ранее метеоролог Вильфанд предупредил жителей Москвы о похолодании.