10:02, 08 апреля 2023
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Синоптик пообещала москвичам «шикарную погоду» на выходных
Синоптик Позднякова пообещала до 12 градусов тепла в Москве 8 и 9 апреля.
Фото: Nikita Ermilov / Unsplash
«Шикарную погоду» на выходных пообещала москвичам в беседе с «Вечерней Москвой» специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В выходные просто шикарная погода. Ее будет определять антициклон, хотя и северного происхождения, что скажется на ночной температуре», — сказала синоптик.
Так, ночью с 8 по 9 апреля в Москве похолодает примерно до нуля — двух градусов тепла. При этом днем воздух в столице прогреется до плюс 10-12 градусов.
Ранее москвичам пообещали майскую погоду уже в апреле.