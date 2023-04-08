Синоптик пообещала москвичам «шикарную погоду» на выходных

«Шикарную погоду» на выходных пообещала москвичам в беседе с «Вечерней Москвой» специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные просто шикарная погода. Ее будет определять антициклон, хотя и северного происхождения, что скажется на ночной температуре», — сказала синоптик.

Так, ночью с 8 по 9 апреля в Москве похолодает примерно до нуля — двух градусов тепла. При этом днем воздух в столице прогреется до плюс 10-12 градусов.

Ранее москвичам пообещали майскую погоду уже в апреле.