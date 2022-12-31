Москвичам пообещали погоду с «ноябрьским характером» 1 января

Погоду с «ноябрьским характером» 1 января пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогноз синоптика цитирует ТАСС.

«В новогоднюю ночь небольшие осадки в Москве будут преимущественно в виде мокрого снега и мороси. По расчетам, порывы ветра ночью будут усиливаться до 15 метров в секунду, а днем — до 17 метров в секунду», — предупредил специалист. В дневное время воздух местами может прогреться до пяти градусов тепла.

«Это ассоциируется по климату даже не с новогодним праздником, а с Днем народного единства 4 ноября. По климату именно такая погода бывает тогда», — отметил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали о погоде в последний день года. Жителей столицы предупредили о плюсовой температуре, мокром снеге и гололедице.