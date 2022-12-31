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09:51, 31 декабря 2022
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Москвичам рассказали о погоде в последний день года

Москвичам рассказали о погоде в последний день года
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

О погоде в субботу, 31 декабря, москвичам рассказали на сайте центра погоды «Фобос». Жителей столицы предупредили о плюсовой температуре, мокром снеге и гололедице.

«Столица будет ощущать влияние северо-западной периферии уходящего циклона, которую постепенно сменит гребень антициклона с запада. В такой ситуации ожидается облачная погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет снег, мокрый снег, возможна гололедица», — сообщили метеорологи.

Температура воздуха в Москве, по данным синоптиков, в последний день года составит от нуля до двух градусов тепла, в Подмосковье — от нуля до плюс трех. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы, отметили сотрудники «Фобос».

Ранее сильно переменчивую погоду и даже 20-градусные морозы на новогодних праздниках пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что 2023 год в столице начнется с плюсовой температуры.

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