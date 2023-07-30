Москвичам рассказали о погоде в августе

О погоде в августе в Москве рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».По его словам, в последний месяц лета температура поднимется на два градуса выше климатической нормы.

«Предварительные оценки говорят, что август будет, как минимум, на 1-2,5 градуса выше нормы. Избыток дождей ожидается только на западе России, а вот на юге нашей страны — ниже нормы», — сообщил синоптик.

Тишковец отметил, что дождливый июль 2023 года не был для столицы беспрецедентной аномалией. «Такого рода дожди — и даже более интенсивные — были в истории не раз и не два. В целом текущий июль в центральной России оказался на один градус с небольшим хвостиком холоднее, чем должен быть», — заявил он.

Рнаее Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с 30-градусной жары.