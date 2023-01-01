Москвичам рассказали о погоде в первый день года

О погоде в первый день года москвичам рассказали в Гидрометцентре России. В воскресенье, 1 января, в столице будет облачно и дождливо.

Температура воздуха днем составит 3-5 градусов тепла. «Облачно. Осадки (преимущественно дождь). На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении. Местами ожидается ветер до 15 метров в секунду.

Ночью температура упадет от минус одного до плюс одного градуса. В городе по-прежнему будут облачность, небольшие осадки и гололедица. Местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам погоду с «ноябрьским характером» 1 января. По его словам, в дневное время воздух местами может прогреться до пяти градусов тепла.