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09:48, 03 декабря 2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

О погоде в субботу, 3 декабря, москвичам рассказали в Гидрометцентре России. Метеорологи предупредили о гололеде.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха составит 8-6 градусов ниже нуля. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду», — говорится в сообщении. К ночи столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, отмечают синоптики.

Атмосферное давление в дневные часы составит 769 миллиметров ртутного столба, в ночные часы — 770 миллиметров ртутного столба.

Ранее даты барического рекорда в Москве спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Максимальные значения столичные барометры покажут в воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря.

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