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10:16, 19 ноября 2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

О погоде в субботу, 19 ноября, жителям Москвы и Подмосковья рассказали в Гидрометцентре России. Синоптики предупредили о снеге и гололедице.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области — от минус 6 до минус 1о градуса. Ветер северо-восточный, восточный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду», — говорится в сообщении метеорологов.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление на следующей неделе. «Во вторник температурный фон днем будет от минус двух до плюс трех градусов», — заявил он.

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