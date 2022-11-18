Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Потепление на следующей неделе пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он сообщил об ожидаемой плюсовой температуре.

«Во вторник температурный фон днем будет от минус двух до плюс трех градусов. Осадки прогнозируются, но пока сложно говорить, в каком виде преимущественно», — спрогнозировал метеоролог погоду в Москве.

Высота сугробов к этому моменту достигнет 12-15 сантиметров, однако снежный покров будет легким и пушистым, поэтому спрогнозировать растает ли выпавший снег на следующей неделе довольно сложно, добавил Вильфанд.

Ранее москвичам спрогнозировали ветер до 17 метров в секунду и снежные заносы.