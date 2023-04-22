Москвичам рассказали о погоде в субботу

В субботу, 22 апреля, в Москве ожидается теплая погода преимущественно без осадков с переменной облачностью. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Днем ожидается температура 15-17 градусов в Москве и 12-17 градусов в Подмосковье. В ночь на воскресенье, 23 апреля, синоптики пообещали похолодание до трех градусов.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, ожидается ветер 5-10 метров в секунду, отметили в Гидрометцентре.

Ранее москвичей предупредили о самом теплом дне апреля. Им станет понедельник, 24 апреля, когда столбики термометров поднимутся до 22 градусов.