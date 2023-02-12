Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

О погоде в Москве в воскресенье, 12 февраля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил горожан о метелях и гололедице.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует активный циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над востоком Черноземья. Он станет причиной облачной, во второй половине дня с прояснениями, погоды», — сообщил синоптик.

В первой половине дня, по его словам, в столичном регионе пройдет снег, продолжат кружить метели, на дорогах и тротуарах будет гололедица.

Температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность будет умеренная, геомагнитное поле — спокойное.

«В ночь на понедельник существенно подморозит, а поздним вечером 13 февраля вернутся оттепели», — добавил эксперт.

Ранее о метели и обильном снегопаде в выходные дни москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил синоптик.