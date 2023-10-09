Синоптик Тишковец спрогнозировал «погодные качели» в Москве

«Погодные качели» в Москве на этой неделе предрек в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник и вторник, 9 и 10 октября, днем температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 4 градусов, а в области от нуля до пяти градусов тепла. Ожидаются кратковременные осадки с мокрым снегом.

В ночь на среду, 11 октября, столбики термометров покажут от нуля до минус двух градусов в Москве, в Подмосковье — от нуля до минус 5 градусов. В это время на дорогах будет гололед, отметил Тишковец. К вечеру потеплеет до плюс 5-7 градусов и до 3-8 градусов соответственно, а также пройдет небольшой дождь.

Самым теплым днем недели станет четверг, 12 октября: днем будет 8-13 градусов тепла. В пятницу, 13 октября, температура достигнет отметки плюс 3-8 градусов, пройдут кратковременные ливни. К выходным осадки прекратятся, а днем воздух прогреется до плюс 6-11 градусов.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области.