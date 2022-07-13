В Подмосковье за сбежавшими из рехаба пациентами устроили погоню со стрельбой

В подмосковном городе Клин полицейские устроили погоню за пациентами, сбежавшими из рехаба в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Семеро пациентов центра «Весна» угнали автомобиль Ford охранника, пригрозив ему ножом. После этого беглецы уехали в неизвестном направлении.

Спустя два часа полицейские перехватили машину в Московской области. Во время погони правоохранители открыли огонь, выстрелив двенадцать раз.

Все сбежавшие пациенты задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейская погоня за пьяным водителем в Подмосковье попала на видео. Сотруднику ДПС пришлось применить табельное оружие.