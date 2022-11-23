Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры

Домработница похитила более миллиона рублей у своих работодателей в городе Химки. Жители Подмосковья хранили деньги в квартире, в тайнике прикроватной тумбочки, передает МВД Медиа.

«Прибывшие в жилище потерпевшего полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Выяснилось, что хозяин установил камеру видеонаблюдения. Ознакомившись с ее записями, стражи правопорядка задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 47-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, работавшая домработницей у потерпевшего», — говорится в сообщении.