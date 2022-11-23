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12:43, 23 ноября 2022
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Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры

Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Кадр: Telegram-канал «МВД Медия»

Домработница похитила более миллиона рублей у своих работодателей в городе Химки. Жители Подмосковья хранили деньги в квартире, в тайнике прикроватной тумбочки, передает МВД Медиа.

«Прибывшие в жилище потерпевшего полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Выяснилось, что хозяин установил камеру видеонаблюдения. Ознакомившись с ее записями, стражи правопорядка задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 47-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, работавшая домработницей у потерпевшего», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина с прошлого года помогала хозяевам квартиры с уборкой и уходом за ребенком. Найдя тайник с деньгами в жилище работодателей, она систематически стала похищать из него по несколько купюр. Украденные деньги подозреваемая тратила на личные нужды.

В результате обыска по месту временного проживания злоумышленницы в Москве обнаружена и изъята часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что лжесоцработники украли у 92-летнего москвича сотни тысяч рублей.

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