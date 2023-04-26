Троих участников резонансного убийства в Ставрополе поймали в Москве

Как сообщает ведомство, их подозревают в участии в массовом вооруженном нападении и убийстве мужчины, совершенном в Ставрополе 17 апреля. Тогда группа из, как минимум, семи человек расстреляла на улице Доваторцев автомобиль «Лада Веста». Находившийся в салоне 33-летний мужчина умер от ранений в больнице. Нападавшие сбежали на четырех автомобилях.

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве группой лиц общеопасным способом и незаконным обороте огнестрельного оружия. Оперативники и следователи ищут остальных участников нападения.

Ранее сообщалось о задержании в Москве подозреваемой в убийстве своего новорожденного сына, совершенном в поезде МЦК.