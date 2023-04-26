Троих участников резонансного убийства в Ставрополе поймали в Москве
В Москве поймали участников массового вооруженного нападения и убийства в Ставрополе.
Троих участников резонансного массового вооруженного нападения на мужчину и его убийства в Ставрополе поймали в Москве, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в столице задержали троих жителей Карачаево-Черкессии, 1990, 1994 и 1995 годов рождения. Один из них арестован.
Как сообщает ведомство, их подозревают в участии в массовом вооруженном нападении и убийстве мужчины, совершенном в Ставрополе 17 апреля. Тогда группа из, как минимум, семи человек расстреляла на улице Доваторцев автомобиль «Лада Веста». Находившийся в салоне 33-летний мужчина умер от ранений в больнице. Нападавшие сбежали на четырех автомобилях.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве группой лиц общеопасным способом и незаконным обороте огнестрельного оружия. Оперативники и следователи ищут остальных участников нападения.
Ранее сообщалось о задержании в Москве подозреваемой в убийстве своего новорожденного сына, совершенном в поезде МЦК.