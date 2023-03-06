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14:57, 06 марта 2023
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Пойманный с муляжом гранаты в Подмосковье мужчина сбежал с военной службы

Пойманный с муляжом гранаты в Подмосковье мужчина сбежал с военной службы
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пойманный с муляжом гранаты в подмосковном Домодедово мужчина сбежал с военной военной службы из части в Нижнем Новгороде, сообщил «Мосленте» источник в правоохранительных органах столичного региона.

«Прибыл сегодня утром из Курска. Сам прописан в городском округе Ленинский. Был пьян. Ранее не судим», — сообщил собеседник издания.

Мужчину, пришедшего в военкомат с муляжом гранаты, задержали в Домодедове во вторник, 6 марта. Гражданин в военной форме угрожал сотрудникам, затем попытался скрыться, но был пойман на прилегающей территории.

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