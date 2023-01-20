Названо среднее время для поиска работы в Москве

Среднее время на трудоустройство в Москве назвали РИАМО аналитики крупного сервиса по поиску работы.

«В столице 21 процент людей находят работу меньше чем за две недели, 17 процентов — за месяц, 15 процентов — за 2-3 недели», — говорится в исследовании.

Издание сообщает, что сейчас в столице заметен тренд на быстрые собеседования, так как многие из них теперь проходят в онлайн-формате. У 15 процентов опрошенных людей в Москве были и случаи приема на работу без собеседований. В первую очередь это касается работников физического труда.

Сами москвичи отмечают, что чаще всего меняют работу из-за зарплаты (33 процента респондентов) и отсутствия перспектив карьерного роста (17 процентов). Еще 24 процента опрошенных уходили на новое место ради перемен, а 16 процентов — в поисках более интересных задач.

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