Москвичи бросились на поиски золотого кольца 80-летней пенсионерки

Помощи в поисках золотого кольца своей бабушки попросила в группе «Сокольники. Соседи» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жительница столицы. Подписчики интернет-сообщества бросились на поиски украшения 80-летней пенсионерки.

«Моя бабушка потеряла золотое кольцо с изумрудом недалеко от парка, где трамвайные пути. Надежды мало, но вдруг! 10 февраля у нее юбилей, 80 лет, и такая печаль случилась. Перчатку снимала, оно упало», — поделилась москвичка.

Рассказчица уточнила, что кольцо ее родственница получила в подарок от мужа много лет назад, долго не носила, но сейчас решила надеть в честь изумрудной годовщины их свадьбы. Пенсионерка долго пыталась найти пропажу сама, но не смогла. Внучка не может помочь ей, так как сидит дома с грудным ребенком. «Если вдруг найдется, мы готовы выкупить», — пообещала она.

Одна из пользовательниц сети сообщила о готовности посодействовать и уточнила точное место потери. Рассказчица объяснила, что ее бабушка переходила дорогу от парка по направлению к Сокольническому валу в том месте, где трамваи заворачивают в депо.

Попытки горожанки помочь не увенчались успехом, она посоветовала автору поста обратиться в бюро находок трамвайного депо, где сама прежде уже находила потерянные вещи.

Другие юзеры выдали идеи пройтись по месту пропажи с металлоискателем или заказать для бабушки новое, идентичное старому кольцо.

Ранее помощи в поиске кота попросила у москвичей известная актриса Александра Урсуляк. Ее питомец по кличке Римус потерялся в районе станции метро «Белорусская».