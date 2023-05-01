«Похищение Европы» на московской улице попало на видео

«Весна — время любви», — подписал видеозапись очевидец, заметивший из окна многоэтажки мужчину, который шел по улице, неся на плече женщину, а в руке — букет цветов. Россиянка не сопротивлялась, только старалась удержаться, чтобы не упасть.

«Необычный способ затащить девушку на свидание», «В пещеру потащил, по-первобытному», «На себе носит, букет подарил — романтика», «Завоевал, тащит в пещеру», «Все свое ношу с собой», «Прям, как в древние времена!», «Похищение [героини древнегреческой мифологии] Европы?» — прокомментировали пользователи мессенджера.

Ранее голый «Терминатор» прошелся по улицам Москвы и попал на видео.