Похищение предпринимателя в Москве людьми в камуфляже попало на видео

Одетые в камуфлированную униформу налетчики похитили предпринимателя в Москве и заставили его назвать пароль от криптокошелька с 250 биткоинами (262 миллиона рублей), сообщает Telegram-канал Baza. Момент нападения попал на видео.

«Лифанову надели наручники, пакет на голову и посадили в машину, после чего увезли в неизвестном направлении. По словам мужчины, в авто похитители достали паяльную лампу и потребовали от него сообщить пароль от крипто-кошелька», — пишет Baza.

По данным канала, нападение было совершено в четверг, 1 декабря. Налетчики вытащили бизнесмена из его автомобиля Bentley. После того как мужчина сообщил пароль, похитители выбросили его из машины в районе деревни Сабурово в Московской области. Baza сообщает, что пока все 250 биткоинов остаются на счету потерпевшего. Нападавших ищут.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее сообщалось о задержании в Москве двух вооруженных налетчиков, отобравших у клиента одного из столичных банков 100 тысяч долларов США.