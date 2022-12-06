10:13, 06 декабря 2022
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Сотрудница бухгалтерии похитила с работы в Подмосковье более миллиона рублей
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
35-летняя сотрудница бухгалтерии похитила с работы в подмосковных Химках более полутора миллионов рублей, сообщает «МВД Медиа».
«Выяснилось, что женщина имела свободный доступ к сейфу с деньгами. Злоумышленница пояснила, что брала деньги для личных нужд, заменяя их купюрами "Банка приколов"», — говорится в сообщении. Уточняется, что кража произошла в офисе фирмы на Шереметьевском шоссе.
Подозреваемая сотрудница бухгалтерии задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества») УК России.
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