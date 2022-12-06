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10:13, 06 декабря 2022
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Сотрудница бухгалтерии похитила с работы в Подмосковье более миллиона рублей

Сотрудница бухгалтерии похитила с работы в Подмосковье более миллиона рублей
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

35-летняя сотрудница бухгалтерии похитила с работы в подмосковных Химках более полутора миллионов рублей, сообщает «МВД Медиа».

«Выяснилось, что женщина имела свободный доступ к сейфу с деньгами. Злоумышленница пояснила, что брала деньги для личных нужд, заменяя их купюрами "Банка приколов"», — говорится в сообщении. Уточняется, что кража произошла в офисе фирмы на Шереметьевском шоссе.

Подозреваемая сотрудница бухгалтерии задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества») УК России.

Ранее москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей.

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