Сотрудница бухгалтерии похитила с работы в Подмосковье более миллиона рублей

35-летняя сотрудница бухгалтерии похитила с работы в подмосковных Химках более полутора миллионов рублей, сообщает «МВД Медиа».

«Выяснилось, что женщина имела свободный доступ к сейфу с деньгами. Злоумышленница пояснила, что брала деньги для личных нужд, заменяя их купюрами "Банка приколов"», — говорится в сообщении. Уточняется, что кража произошла в офисе фирмы на Шереметьевском шоссе.