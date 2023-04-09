Синоптик спрогнозировал дожди в Москве

Дожди в Москве спрогнозировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в четверг, 13 апреля, циклон может принести в столицу осадки. Небольшие дожди ожидаются в пятницу, 14 апреля. Днем температура воздуха достигнет 8-10 градусов тепла, будет облачно.

Ранее синоптик назвал москвичам оптимальную дату смены зимней резины.