Жителей Москвы предупредили о резком похолодании

О резком похолодании с 10-12 градусов тепла до нуля и о ночных заморозках предупредил жителей Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В беседе с ТАСС он сообщил, что похолодание придет в столицу уже в середине недели. Оно будет кратковременным.

По прогнозам метеоролога, в четверг, 30 марта, в городе ожидается до пяти градусов тепла днем и до нуля в ночные часы. Заморозки могут наступить в ночь на пятницу, 31 марта. Синоптик пояснил, что похолодание придет на несколько дней, после чего, уже на выходных, 1 и 2 апреля, температура вновь поднимется до плюс 6-7 градусов и дальше будет только расти.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд тоже прогнозировал, что похолодание придет в Москву 30 марта.