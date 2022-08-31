В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

О резком похолодании в Москве с четверга, 1 сентября, горожан предупредили в Гидрометцентре России. На сайте учреждения сообщается, что надвигающийся на столицу циклон принесет дожди и снижение температуры.

«В среду, 31 августа, небо нахмурится, днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Ночью дождь ожидается небольшим. Термометры покажут в Москве от 15 до 17 градусов», — говорится в сообщении.

При этом уже ночью и утром 1 сентября ожидается от 7 до 9градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до плюс 14 градусов в Москве и до плюс 16 в Подмосковье. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее приблизительный срок наступления бабьего лета в Москве раскрыла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, тепло вернется в город после 14 сентября.