В Подмосковье жилой дом в форме слона попал на видео

Пользователи в комментариях обсудили необычное строение. «Автор этого дома явно фанат Виктора Гюго, а именно Гавроша. В начале книги он жил в слоне», — написал один из юзеров.

«Когда хотел уехать жить в Индию, но что-то не срослось», — с юмором написали другие подписчики. Некоторые также отметили, что подобный дом в виде розового слона находится в деревне Островцы по Новорязанскому шоссе.

Ранее стало известно о влиянии формы крыши дома-паруса на безопасность москвичей.