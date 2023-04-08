В Подмосковье жилой дом в форме слона попал на видео
В поселке Мелихово обнаружили жилой дом в виде слона.
В подмосковном поселке Мелихово обнаружили жилой дом в форме слона. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
Здание представляет собой фигуру слона со встроенными тремя этажами. На последнем этаже, располагающемся на холке животного, владельцы соорудили открытый балкон.
Пользователи в комментариях обсудили необычное строение. «Автор этого дома явно фанат Виктора Гюго, а именно Гавроша. В начале книги он жил в слоне», — написал один из юзеров.
«Когда хотел уехать жить в Индию, но что-то не срослось», — с юмором написали другие подписчики. Некоторые также отметили, что подобный дом в виде розового слона находится в деревне Островцы по Новорязанскому шоссе.
Ранее стало известно о влиянии формы крыши дома-паруса на безопасность москвичей.