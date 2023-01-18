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10:39, 18 января 2023
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Покрывшаяся льдом и сосульками машина на парковке рассмешила москвичей

Архивное фото
Архивное фото
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Последствия прорыва трубы на крытой парковке элитного ЖК «Римский» в Подмосковье попали на фото, которые можно посмотреть в Telegram-канале «Новости Москвы». Полностью покрывшаяся льдом и сосульками из-за потопа машина рассмешила москвичей.

«Ледниковый период какой-то. Я бы прям на такой выехал бы», «Сосулемобиль», «Тоже искупался на Крещение», «Это [вымышленный персонаж, ледяной ниндзя] Саб Зиро?» — прокомментировали юзеры. Других же увиденное ужаснуло. «Кошмар просто», «Тихий ужас», — написали они.

По словам пользователей, подобное на территории комплекса происходит не впервые. В сети также появилась видеозапись с той же парковки. На ней одну из припаркованных машин с потолка поливает сильная струя воды.

Ранее лайфхак от жителя Москвы по защите автомобиля от заваливания снегом оценили пользователи сети.

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