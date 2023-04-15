21:25, 15 апреля 2023
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Названо среднее число годовых зарплат для покупки дома в Московском регионе
Для покупки дома в Москве или Подмосковье в среднем потребуется 34 годовых зарплаты.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Среднее число годовых зарплат, необходимых для покупки дома в Москве и Подмосковье, сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦИАН. Так, для покупки жилья в столичном регионе необходимо в среднем 34 годовых зарплат.
Как сообщают аналитики, средняя цена частного дома по России составляет около 12 миллионов рублей. В Москве и области этот показатель достигает 43,1 миллиона рублей. При этом стоимость недвижимости может меняться в зависимости от местоположения.
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