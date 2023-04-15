Названо среднее число годовых зарплат для покупки дома в Московском регионе

Среднее число годовых зарплат, необходимых для покупки дома в Москве и Подмосковье, сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦИАН. Так, для покупки жилья в столичном регионе необходимо в среднем 34 годовых зарплат.

Как сообщают аналитики, средняя цена частного дома по России составляет около 12 миллионов рублей. В Москве и области этот показатель достигает 43,1 миллиона рублей. При этом стоимость недвижимости может меняться в зависимости от местоположения.

Ранее стала известна стоимость дачи в Подмосковье весной-2023.