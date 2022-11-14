Назван оптимальный момент для покупки квартиры в Москве

Оптимальный момент для покупки квартиры в Москве назвала в беседе с «Мослентой» основатель агентства недвижимости Goldina Real Estate, эксперт между­народного рынка недв­ижимости Алена Голдина.

«Для тех, у кого есть накопления на первый взнос по ипотеке, есть хорошая новость — до конца 2022-го года действует льготная программа с господдержкой. Сама ключевая ставка — самая низкая за весь год. Так что, кто хочет переехать на Новый год в Москву из регионов — сейчас самое оптимальное для этого время. Тем более, субсидированная ставка у застройщиков, продающих в кредит, достигает иногда 0,1 процента», — пояснила эксперт.

Кроме того, отметила Голдина, сейчас продавцов квартир больше, чем покупателей. Именно поэтому, по ее словам, скидки как на первичное, так и на вторичное жилье могут доходить до рекордных 30 процентов.

Ранее были названы округа Москвы с самым подешевевшим жильем.