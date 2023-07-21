Названа разница между ожиданием и реальностью при покупке квартиры в Москве
Стоимость жилья в Москве оказалась на 5 миллионов больше, чем готовы потратить россияне.
Денежную разницу между ожиданием и реальностью при покупке квартиры в новостройке в Москве назвали «Известиям» в пресс-службе «Авито Недвижимости».
Стоимость жилья в столице оказалась на пять миллионов рублей больше, чем жители страны готовы на него потратить. В Подмосковье разница между желаемой и реальной ценой оказалась не такой существенной и составила 800 тысяч рублей.
Стало известно, что за год спрос на покупку квартиры в столичных новостройках на портале вырос на 20 процентов, в подмосковных — на 23 процента.
На территории Москвы потенциальные покупатели чаще всего ищут квартиру стоимостью до 8 миллионов рублей. Медианная цена запроса на жилье составляет 14,2 миллиона, а реальная средняя стоимость — 19 миллионов рублей. Больше всего запросов зафиксировано по районам Люблино, Даниловский, поселение Сосенское, Западное Дегунино и Нижегородский.
В Подмосковье средняя стоимость объекта в новостройке практически совпадает с медианным запросом потенциальных покупателей — 7,8 миллиона и 7 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что стоимость аренды «однушки» в Москве приблизилась к 40 тысячам рублей.