Названа разница между ожиданием и реальностью при покупке квартиры в Москве

Стало известно, что за год спрос на покупку квартиры в столичных новостройках на портале вырос на 20 процентов, в подмосковных — на 23 процента.

На территории Москвы потенциальные покупатели чаще всего ищут квартиру стоимостью до 8 миллионов рублей. Медианная цена запроса на жилье составляет 14,2 миллиона, а реальная средняя стоимость — 19 миллионов рублей. Больше всего запросов зафиксировано по районам Люблино, Даниловский, поселение Сосенское, Западное Дегунино и Нижегородский.

В Подмосковье средняя стоимость объекта в новостройке практически совпадает с медианным запросом потенциальных покупателей — 7,8 миллиона и 7 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что стоимость аренды «однушки» в Москве приблизилась к 40 тысячам рублей.