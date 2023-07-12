Названа средняя стоимость аренды квартиры в Москве

Среднюю стоимость аренды квартиры в Москве «Мосленте» назвали аналитики федерального портала «Мир квартир». По их данным, снять «однушку» в столице можно чуть менее чем за 40 тысяч рублей.

Так, за аренду однокомнатной квартиры во втором полугодии 2023 просят в среднем 39 531 рубль. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры подешевела на 1,5 процента — до 49 968 рублей. Трехкомнатные квартиры потеряли в цене 3,3 процента и теперь сдаются в среднем за 63 419 тысяч рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом.