Инвестор дал россиянам совет по покупке дешевого жилья

Руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов дал россиянам совет по покупке дешевого жилья. Его он раскрыл в беседе с агентством «Прайм».

Талалов отметил, что в стране существует повышенный спрос на недвижимость и покупку квартиры лучше не откладывать. Эксперт посоветовал обратить внимание на малогабаритные квартиры из-за невысокой стоимости их обслуживания и повышенной ликвидности. «Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади», — пояснил Талалов причину популярности такого жилья.

Инвестор добавил, что небольшие квартиры привлекательны для частных инвесторов. Кроме того, их можно выгодно продать или сдавать в аренду.

Ранее риелторы рассказали об изменениях на рынке недвижимости, связанных с повышением ставок по ипотеке.