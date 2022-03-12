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Инвестор дал россиянам совет по покупке дешевого жилья

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Инвестор дал россиянам совет по покупке дешевого жилья
Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов дал россиянам совет по покупке дешевого жилья. Его он раскрыл в беседе с агентством «Прайм».

Талалов отметил, что в стране существует повышенный спрос на недвижимость и покупку квартиры лучше не откладывать. Эксперт посоветовал обратить внимание на малогабаритные квартиры из-за невысокой стоимости их обслуживания и повышенной ликвидности. «Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади», — пояснил Талалов причину популярности такого жилья.

Инвестор добавил, что небольшие квартиры привлекательны для частных инвесторов. Кроме того, их можно выгодно продать или сдавать в аренду.

Ранее риелторы рассказали об изменениях на рынке недвижимости, связанных с повышением ставок по ипотеке.

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