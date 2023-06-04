Россияне вспомнили свои покупки в легендарном московском универмаге

Свои покупки в легендарном московском универмаге вспомнили россияне в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В прошлом веке советские граждане шли в торговый центр на Ленинском проспекте, 54, за украшениями и обувью.

«Универмаг "Москва" — первый советский магазин нового, западного типа: без прилавка, с большими и открытыми пространствами, огромными окнами», — написал автор публикации.

«Мне там первый бриллиант (подвеску) купили в ювелирном "Эстет". Незабываемое место», «Был любимым магазином», «Родные места», «Мой любимый универмаг. Там всегда что-то "выбрасывали", и он был не похож на другие магазины», «Первую водку пил в этом универмаге в кафе на третьем этаже», «Бегали туда, чтобы купить обувь какую-нибудь приличную», — прокомментировали юзеры.

Один из пользователей сети отметил, что был в этом ТЦ недавно и почувствовал, будто попал в прошлое с помощью машины времени. По его словам, ничего, кроме ассортимента, не изменилось: та же краска на стенах, те же каменные полы, эскалаторы, даже запах прежний.

Ранее москвичи вспомнили очередь в день открытия популярного универмага.