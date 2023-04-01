Перечислены самые полезные для почек продукты

Полезные для почек продукты перечислил Роскачеству уролог и хирург Павел Карлов.

По словам специалиста, для поддержания работы органа важно добавить в свой рацион питания фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, индейку, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые (фасоль, нут, чечевицу, горох), орехи, семена и соевые продукты.

Карлов также отметил, что здоровье почек напрямую зависит от здоровья сердца, поэтому нужно регулярно употреблять продукты, богатые омегой-3. Это жирная рыба, авокадо, оливки, грецкие орехи и растительные масла (кроме пальмового и кокосового).

Для правильной работы почек полезны и некоторые напитки: морсы, некрепкий чай и отвар шиповника.

Ранее были названы полезные для печени продукты.