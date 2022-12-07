Перечислены полезные для москвичей онлайн-сервисы

Полезные для москвичей онлайн-сервисы перечислены на официальном сайте мэра столицы. Отмечается, что сегодня жителям города помогает порядка десяти онлайн-проектов, доступных на портале mos.ru.

«Одним из первых сервисов нового поколения на портале стал благотворительный. За два с небольшим года к нему присоединилось более 65 организаций, а горожане перечислили на благотворительность более 40 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Также, например, с помощью сервиса «Вместе с культурой» горожане могут арендовать помещение для своего мероприятия в столичном учреждении культуры, а проект «Библиотеки Москвы» позволяет бронировать книги, продлевать срок их хранения, искать на интерактивной карте удобные библиотеки, просматривать тематические подборки книг, а также оформлять электронный читательский билет.

Решить проблему многих москвичей помогает сервис «Вывоз ненужных вещей». С его помощью можно бесплатно избавиться от ненужной мебели и крупногабаритной техники: специалисты сами заберут вещи на переработку. Для этого потребуется только создать онлайн-заявку.

Ранее москвичи стали чаще пользоваться электронной медкартой в смартфоне. С помощью приложения ЕМИАС.ИНФО москвичи могут записаться на прием к врачу, а также получить расширенные возможности для заботы о своем здоровье и здоровье своих детей.