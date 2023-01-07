Назван самый полезный сок для укрепления иммунитета и прилива сил

Самый полезный сок для укрепления иммунитета, повышения уровня гемоглобина и прилива сил в интервью радио Sputnik назвала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. По ее словам, максимальная польза содержится в гранатовом соке.

«Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80 процентов клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии», — рассказала специалист.

Этот напиток содержит жирорастворимые витамины D, E и K и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, он поднимает уровень гемоглобина в крови, тем самым помогая в лечении анемии, продолжила врач.

По ее словам, максимальную пользу от гранатового сока можно получить, если приготовить его самостоятельно, добавить немного воды и выпить в течение получаса после приготовления. Мойсенко пояснила, что почти во все соки, приготовленные промышленным путем, добавляется сахар в качестве консерванта.

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