Полицейская погоня на улицах Москвы попала на видео

Сначала за хулиганом последовал один патрульный автомобиль, после чего к погоне подключился и второй. Как сообщает РЕН ТВ, обошлось без пострадавших. В итоге злоумышленник бросил машину на проспекте Вернадского и скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Ранее полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем с «секретным заданием». Произошедшее попало на видео.