20:03, 09 мая 2023
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Полицейская погоня на улицах Москвы попала на видео
В Москве произошла полицейская погоня за пьяным водителем.
Кадр: видео Telegram-канал Mash
Полицейская погоня произошла на улицах Москвы в ночь на вторник 9 мая, и попала на видео, опубликованное Mash. По информации издания, пьяный водитель протаранил несколько припаркованных во дворе авто, чем спровоцировал сотрудников ДПС.
Сначала за хулиганом последовал один патрульный автомобиль, после чего к погоне подключился и второй. Как сообщает РЕН ТВ, обошлось без пострадавших. В итоге злоумышленник бросил машину на проспекте Вернадского и скрылся. Сейчас его ищет полиция.
Ранее полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем с «секретным заданием». Произошедшее попало на видео.