Подозреваемые в грабежах угрожали заявителям у отдела полиции в Москве

Процессуальная проверка проводится по факту преступлений в отношении подростков и угроз жертвам в Гольяново, сообщает ГСУ СК по Москве. В четверг, 20 июля, несколько несовершеннолетних и их законные представители обратились в полицию по поводу грабежей и вымогательств со стороны «неустановленных лиц.

«Данные лица, в свою очередь, узнав об этом, прибыли к зданию полиции и высказали угрозы физической расправой в отношении обратившихся», — говорится в пресс-релизе.

По данными «МВД Медиа», обращения от граждан о вымогательствах и ограблениях поступали в ОВД Гольяново 11, 13 и 19 июля. В четверг, 20 июля, по подозрению в совершении этих преступлений задержаны трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве арестовали Нокаутировавшего мужчину в парке подростка.