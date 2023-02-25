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12:21, 25 февраля 2023
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Полиция устроила облаву на подростков в московском ТЦ

Полиция устроила облаву на подростков в московском ТЦ
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В одном из московских торговых центров (ТЦ) полиция устроила облаву на подростков, сообщает издание «Подъем». Задержания связаны с массовой дракой школьников, произошедшей в ТЦ несколько дней назад.

По данным «Подъема», неформальная группа подростков, называющая себя «ЧВК Редан», выступает против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов. Школьники вдохновляются образами героев аниме Hunter x Hunter, носят клетчатые штаны и предметы одежды с пауками и цифрой 4 на спине.

Ранее массовая драка подростков в ТЦ попала на видео. Потасовка произошла в среду, 22 февраля. По данным СМИ, школьники дрались на всех этажах ТЦ, а охрана не спешила вмешиваться в конфликт.

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