Полностью голый мужчина прошелся по улице в Подмосковье и развеселил пользователей сети. Фото обнаженного горожанина на прогулке опубликовали в Telegram-канале «Люберцы SOS Новости».

В группе уточнили, что мужчину без одежды заметили на рассвете. На снимке видно, как он идет между жилыми домами.

Эксцентричное поведение героя фото рассмешило пользователей сети. «Мне всегда говорили, что во время движения загар лучше прилипает к телу», «Еще водой облить и по ветерочку вообще огонь», — написали они.

Ранее в Москве на видео попал голый «Терминатор». Обнаженный мужчина прошелся по улицам района Строгино.