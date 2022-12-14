Половина россиян будет урезать траты на празднование Нового года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой экосистемы Unicom. В опросе участвовали 1000 человек в возрасте от 25 до 50 лет в 45 регионах России.

«Новый Год всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы отметить праздник. Согласно нашему опросу, так собираются сделать 15 процентов россиян. 60 процентов сообщили, что не будут прибегать к кредитам. Урезать траты собираются 50 процентов респондентов», — рассказал гендиректор Unicom Дмитрий Африканов.

По данным исследования, три процента опрошенных надеются на выплату премии по итогам года или «тринадцатую зарплату», а семь процентов планируют занять деньги у друзей и родственников. Еще 25 процентов респондентов не определились, будут ли они брать кредит на новогодние празднования.

В Unicom также отметили, что 72 процентам респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. 40 процентов из них признались, что им не хватает около пяти тысяч рублей, 35 процентам — от пяти до десяти тысяч рублей и 25 процентам — более десяти тысяч рублей.

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