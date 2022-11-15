Организатор тройного убийства в Подмосковье получил длительный срок

К длительному сроку заключения приговорил Московский областной суд 52-летнего жителя Ставропольского края Андрея Куркина. Его обвиняли в организации совершенного 10 лет назад в Раменском районе тройного убийства, передает прокуратура Москвы. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Куркина к 17 годам лишения свободы, из которых первую часть срока в виде 10 лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным обвинения, в октябре 2004 года партнер по бизнесу заподозрил Куркина в кражах денег и продукции их предприятия в Невинномысске и отстранил его от дел. Справиться с проблемой Куркин решил с помощью убийства и через знакомого нашел наемного убийцу. Сделка обошлась ему в десять тысяч долларов США.

Через-некоторое время бизнес-партнеры встретились в Москве, и Куркин пригласил компаньона, его спутника и спутницу на дачу в Раменском районе. Там их всех расстреляли из пистолета ТТ, а трупы закопали в лесополосе.

«Сообщники Куркина уже осуждены за совершение вышеуказанного преступления приговором Московского областного суда к длительным срокам лишения свободы», — сообщает надзорный орган.

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