В столичной квартире обнаружили полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына

Об обнаружении тел пенсионерки и ее сына-инвалида на юго-востоке столицы сообщает «Московский комсомолец». В полицию обратились обеспокоенные соседи москвичей.

«В квартире на Окской улице нашли полуистлевшие трупы пожилой женщины и ее 40-летнего сына. Мужчина с детства страдал ДЦП, передвигался на инвалидной коляске», — говорится в сообщении издания.

В течение двух недель соседи активно обсуждали подозрительную тишину в квартире пенсионерки и ее сына. В одной из комнат их жилья при этом круглосуточно горел свет, а на лестничной клетке ощущался неприятный запах. Предположительно, россиянка умерла от сердечного приступа, а ее сын не смог позвать на помощь и скончался от истощения.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее сообщалось, что упакованный в пленку труп мужчины нашли в диване в московской квартире. По факту было возбуждено уголовное дело.