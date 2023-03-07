15:40, 07 марта 2023
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Упакованный в пленку труп мужчины нашли в диване в московской квартире
ГСУ СК по Москве: убийца горожанина спрятал его упакованный труп в диване.
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»
Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на западе столицы, сообщает главное следственное управление СК России по Москве. Тело горожанина, упакованное в черную пленку, было спрятано в диване в его квартире.
«По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Говрова в городе Москве, в диване обнаружено тело хозяина квартиры», — говорится в пресс-релизе.
На месте работают оперативники, следователи и криминалисты.
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