Упакованный в пленку труп мужчины нашли в диване в московской квартире

Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на западе столицы, сообщает главное следственное управление СК России по Москве. Тело горожанина, упакованное в черную пленку, было спрятано в диване в его квартире.

«По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Говрова в городе Москве, в диване обнаружено тело хозяина квартиры», — говорится в пресс-релизе.

На месте работают оперативники, следователи и криминалисты.

Ранее в Москве мужчина убил друга за обвинение в нетрадиционной сексуальной ориентации.