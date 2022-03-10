Россияне вспомнили полулегальный рынок в центре Москвы

Telegram-канал «О Москве с любовью» опубликовал фотографию торговли на Лубянской площади в начале 90-х годов прошлого века. В комментариях москвичи поделились воспоминаниями о полулегальном рынке, который располагался на этом месте.

Автор поста рассказал, что на площади в то время можно было найти любой дефицитный товар: импортные кроссовки, косметику, книги и журналы на иностранных языках, пластинки и многое другое. По его словам, после распада СССР стихийный полулегальный рынок перестал существовать.

Одна из подписчиц рассказала, что в 1992 году по дороге с работы купила на этой площади туфли. «Красивые были, и только у меня такие», — с ностальгией вспомнила женщина.

Другой житель столицы в комментариях напомнил, что на площади велась и незаконная продажа. «А у аптеки №1 — это прямо за спиной фотографа, и днем и ночью дилеры барыжили наркотой, особо не скрываясь», — рассказал москвич.

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